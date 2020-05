Anche Noventa sospende sperimentazione e attivazione 5G

Con una comunicazione, il sindaco Mattia Veronese annuncia un’ordinanza che sospende la sperimentazione e/o attivazione del 5G a Noventa Vicentina.

“Sul tema 5G (nuova tecnologia sulla telefonia mobile) -scrive il sindaco- si sta sviluppando un dibattito molto acceso che richiede un approfondimento da parte degli Enti di competenza. Le esigenze di migliorare le prestazioni tecnologiche con una capillare diffusione in tutto il territorio nazionale non possono essere prevalenti sulla garanzia di tutela della salute. A tal proposito, in attesa che siano chiarite alcune perplessità e ci sia una adeguata normativa in merito (nazionale ed europea), il Comune di Noventa Vicentina, con ordinanza del Sindaco, sospende la sperimentazione e/o l’attivazione di impianti con tecnologia 5G sul proprio territorio”.