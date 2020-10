Anche lo scledense Alberto Berto tra i 50 supertop del denim mondiale

C’è anche lo scledense Alessio Berto nella lista pubblicata dal magazine americano Rivet, che unisce i cinquanta leader più creativi e lungimiranti nel settore del jeanswear mondiale. Il nome di Alessio Berto – fondatore dello studio The Tailor Partner Support con sede a Schio che offre a molte aziende di alta modo un servizio eccellente di cartamodello – è affiancato a quello di alcune “star” del denim come Ida Peterson, direttore acquisti Browns e Renzo Rosso, fondatore e presidente del Gruppo OTB.

Berto, originario della provincia di Venezia, vive e lavora a Schio dalla fine degli anni Novanta. La sua carriera comincia in piccole aziende con lo sviluppo delle taglie e la creazione di modelli fino a diventare un esperto a pieno titolo e produrre modelli per Jean Paul Gaultier Jeans, Chanel, Boy London, Replay e altri. Oltre a gestire il suo studio The Tailor Pattern Support, Berto collabora con ISKO come tutor per studenti e giudice dell’I-SKOOL il concorso mondiale creato da Isko per i giovani creativi di moda.

Questa mattina l’assessore Barbara Corzato ha voluto incontrare Alessio Berto in Municipio per congratularsi a nome di tutta l’Amministrazione Comunale. «É sempre motivo di orgoglio quando uno nostro concittadino riesce a raggiungere importanti risultati – afferma Corzato -. Berto è un perfetto esempio di come passione, tenacia e costanza possano portare all’eccellenza». «Questo riconoscimento è molto importante – ha aggiunto Berto durante l’incontro – perché mi dà la forza di continuare a fare il mio lavoro con la massima professionalità cercando di essere un esempio per le nuove generazioni di modellisti».