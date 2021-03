Anche la Germania sospende il vaccino AstraZeneca

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il governo tedesco ha annunciato lunedì la sospensione della vaccinazione con AstraZeneca “come misura preventiva”.

Il Paul-Ehrlich Medical Institute, che consiglia il governo, “ritiene che siano necessari ulteriori esami” dopo casi di coaguli di sangue in persone vaccinate in Europa

Il paese sta quindi seguendo le orme di molti dei suoi vicini europei come i Paesi Bassi, l’Irlanda e la Danimarca.

NORVEGIA

La Norvegia ha annunciato lunedì la morte per emorragia cerebrale di un caregiver di età inferiore ai 50 anni, ricoverato in ospedale dopo aver ricevuto un’iniezione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, senza che sia possibile stabilire un legame tra i due in questa fase.

Come promemoria, il Paese ha sospeso giovedì “per precauzione” l’uso di questo vaccino sviluppato dal laboratorio anglo-svedese.

LA POLONIA DIFENDE IL VACCINO ASTRAZENECA

Durante una conferenza stampa trasmessa da The Guardian, il ministro della Salute polacco ha mantenuto il suo sostegno al vaccino AstraZeneca.

“Per il momento, crediamo ancora che i benefici della vaccinazione in termini di aumento della sicurezza pubblica siano molto maggiori dei possibili rischi associati all’assunzione del vaccino AstraZeneca”, ha affermato Adam Niedzielski.