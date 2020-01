Anche Heather Parisi nell’emergenza del Coronavirus: le foto con la mascherina su Instagram

Heather Parisi, l’amatissima showgirl degli anni ’80 “vicentina d’adozione” poiché sposata con l’imprenditore arzignanese Umberto Anzolin, da diversi anni vive a Hong Kong con il marito e i due figli gemelli Elizabeth e Dylan. Anche lei ovviamente in questo periodo è alle prese con il coronavirus di Wuhan e racconta quasi quotidianamente la sua vita tra due necessità opposte, quella di continuare in qualche modo la propria esistenza senza farsi sopraffare dalla psicosi collettiva ma anche quella di non rischiare il contagio. E’ di pochi giorni fa una sua foto postata su Instagram mentre cammina per strada protetta da una maschera, che ha fatto indossare anche ai figli tenuti per mano. “Pronti a tutto !!! “, scrive e spiega: “C’è molta preoccupazione per il coronavirus che si sta diffondendo in Cina. Siamo pronti a tutto, o quasi a tutto”.