Anche ad Arzignano il silenzio in segno di lutto per le vittime della pandemia

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Anche ad Arzignano si è svolto alle 12 di oggi il minuto di silenzio per onorare le vittime della pandemia. Un minuto di silenzio è calto alle 12 in città, unita nel lutto e sostegno reciproco nella lotta contro il coronavirus. L’iniziativa, partita dall’Anci, è stata raccolta da tantissime istituzioni in tutta Italia. Nel video, le parole del Sindaco della città del Grifo, Alessia Bevilacqua.