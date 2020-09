Anche a Montecchio “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

La Città di Montecchio Maggiore aderisce all’iniziativa, finanziata dalla Regione Veneto attraverso Veneto Agricoltura, “Piantiamo alberi – Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”, che prevede l’assegnazione gratuita di piante ai cittadini che ne faranno richiesta. Gli interessati possono farla attraverso il portale https://www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu/ entro e non oltre il 15 ottobre 2020. Il ritiro e la fornitura delle piante verranno effettuati a carico del Comune, che contatterà i richiedenti per la consegna.

L’iniziativa, nata tra il 2016 e il 2017 per opera di un gruppo di Comuni della pianura veneta meridionale, ha lo scopo di favorire la piantumazione nel territorio veneto di giovani piante forestali (alberi e arbusti) di specie autoctone. Un atto, quello di piantare alberi, semplice quanto antico e ricco di significati simbolici e concreti, in quanto altamente efficace per la tutela dell’ambiente e del territorio.