Americano va a vedere il panorama da Monte Berico: denunciato

Quattro interventi delle volanti della Polizia di Vicenza ieri per controllare il rispetto dei divieti finalizzati a limitare il contagio da coronavirus.

Alle 9.30 all’esterno del super D+ di via Quadri è stato denunciato il 35enne rumeno F.I.P. che era disteso a terra a bere alcool.

Alle 15.35 le volanti con l’ausilio dei militari dell’esercito hanno denunciato S.G. di 37 anni e M.A. di 39 anni, entrambi indiani residenti nel veronese. A Vicenza senza validi motivi.

Alle ore 20 in piazzale della vittoria è stato denunciato un cittadino americano B.A.L. di 33 anni, sorpreso a bordo della propria auto in sosta mentre guardava il panorama.

Alle 0030 in via Zugliano è stato fermato un furgone alla cui guida c’era A.A, pachistano di 39 anni. Oltre alla denuncia, il mezzo è stato posto in fermo amministrativo per irregolarità