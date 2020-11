Amcps società in house del Comune: il consiglio comunale ha approvato la delibera

Con 20 voti favorevoli e la non partecipazione al voto da parte della minoranza, il consiglio comunale ha approvato oggi la delibera di trasformazione dell’azienda Valore Città AMCPS in società in house del Comune di Vicenza.

“Anche oggi è emersa la bontà dell’operazione – dichiara il sindaco Francesco Rucco – confermata dal fatto che le minoranze non hanno votato contro presentando alcune eccezioni più sul metodo che non sui contenuti della delibera. È un altro importante passo verso il miglioramento dei servizi alla cittadinanza”.

Durante la seduta consiliare è intervenuto anche l’amministratore unico di Valore Città AMCPS Carlo Rigon: “Da qualche anno AMCPS ha dimostrato di saper essere concorrenziale sul mercato e ora potrà mettere questa competitività ancora di più al servizio della città di Vicenza. Un provvedimento che migliorerà le attività di manutenzione e di gestione nei vari ambiti e servizi”.

Pertanto, dall’1 gennaio 2021 alla società in house saranno conferiti direttamente, senza gara, i servizi comunali strumentali come lo spazzamento neve, la gestione del verde pubblico, il servizio strade, la segnaletica luminosa, orizzontale e verticale, la gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, il servizio affissioni, la gestione del patrimonio prevalentemente abitativo e i servizi cimiteriali.

Solo i servizi relativi alla sosta e all’illuminazione verranno aggiudicati o tramite gara ad evidenza pubblica o tramite Consip.

Il provvedimento approvato oggi in consiglio comunale prevede la presa d’atto della cessione della proprietà di AMCPS da AIM al Comune, attraverso una distribuzione straordinaria di utili in natura per un valore di 3.500.000 euro.

La trasformazione di AMCPS in società in house avviene attraverso l’introduzione nello statuto di tutti i requisiti che la legge prevede come l’attivazione di forme di controllo analogo ex ante, in costanza ed ex post e la previsione che il fatturato derivante da affidamenti diversi da quelli del soggetto che ha costituito la società non superi il 20% del fatturato complessivo.

Con questa operazione, il Comune acquisisce anche tutta la cassa di AMCPS che ammonta a circa 6 milioni di euro.