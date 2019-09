Ambulanza con paziente prende fuoco

Un’ambulanza della croce verde, con un paziente a bordo, ha preso fuoco oggi a Mestre senza conseguenze per l’equipaggio ed il malato. I sanitari si sono accorti che qualche cosa non andava nel mezzo, si sono fermati ed hanno fatto scendere il paziente. Nel frattempo l’ambulanza si è incendiata – per cause da stabilire – andando completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. ANSA