AMBIENTE – Le “Mamme NoPfas” in missione a Strasburgo

Ieri pomeriggio a Strasburgo la delegazione di genitori dei gruppi Mamme NoPfas, accompagnati dalla dottoressa Elisa Dalla Benetta, medico di base di Zimella, hanno tenuto una conferenza con il gruppo GUE-NGL che sono chiamati a votare la rifusione della Direttiva Europea sull’acqua destinata al consumo umano.

In sala erano presenti più di 70 persone, tra parlamentari e giornalisti di diversi Paesi europei, che hanno seguito la conferenza con traduzione simultanea.

“L’intervento della Dott.ssa Dalla Benetta – spiegano le Mamme in un comunicato diramato oggi – è stato molto completo e incisivo ed è stato seguito con la massima attenzione. Ha potuto parlare di conseguenze concrete sulla salute, dovute all’azione dei pfas come interferenti endocrini, grazie all’esperienza diretta con i suoi pazienti. A seguire la Mamma NoPfas Michela Piccoli, che con un intervento breve ma molto intenso, ha scosso la sala, consegnando ad uno ad uno ai presenti visibilmente commossi le gocce di legno dipinte dai nostri bambini. Un momento particolarmente emozionante per le Mamme NoPfas è stato l’intervento di Eleonora Forenza che le ha poi applaudite contro le regole, per la forza e l’impegno nella battaglia che le ha condotte fino a Strasburgo”.

La votazione è prevista per oggi 23 ottobre alle ore 14, così come spiega ancora il comunicato “E’ stato chiesto agli Europarlamentari presenti un atto di coraggio nell’esprimere il voto, per tutelare prima di tutto la salute dei nostri figli , invitando i parlamentari a mettersi nei panni dei bambini e di votare come voterebbero loro. Chiediamo limiti Pfas ZERO unico valore valido per dire Sì alla vita.

La battaglia è dura ma non ci fermeremo. Oggi infatti, oltre a manifestare davanti al parlamento invitate dal gruppo GUE italiano con la partecipazione dei rappresentati di Germania, Irlanda, Spagna, proseguiremo poi con gli incontri fissati con altri europarlamentari: Eleonora Evi M5S , Damiano Zoffoli PD, Mara Bizzotto Lega Nord e con il referente europeo dei movimenti per il diritto all’acqua Pablo Sanchez.

Nel pomeriggio Le Mamme NoPfas saranno presenti alla Votazione sulla Direttiva delle Acque per il consumo umano”.