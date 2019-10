Ambiente, ex cava Poiana a Rosà: Bottacin risponde a Zanoni

“Capisco che Zanoni e compagni siano innamorati del sottoscritto, ma devo fargli presente che dopo quattro anni dovrebbero conoscere almeno le deleghe attribuite agli assessori o iniziare a studiarsele.” Risponde così, con ironia, l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin all’ennesimo comunicato stampa del consigliere piddino, in questo caso sull’ex cava di Poiana nel Comune di Rosà.

“Rosà fa parte del bacino scolante di Venezia – spiega Bottacin – e quindi attiene alla legge speciale per Venezia che non mi risulta essere una delega mia. Poiché non è la prima volta che Zanoni mi chiama in causa impropriamente, lo invito ad essere un po’ più attento.”