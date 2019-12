Alzheimer, percorsi e laboratori nei musei della città

Appuntamenti in luoghi culturali della città e all’aria aperta per le persone affette da Alzheimer. E’ questa proposta dell’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza in collaborazione con A.V.M.A.D. (Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze degenerative ) e con l’associazione per la didattica museale Ardea che ha preso il via lo scorso 29 novembre e che proseguirà anche nel 2020.

“Mi è particolarmente gradito questo progetto che ha l’obiettivo di aiutare le persone malate di Alzheimer ad evitare l’isolamento coinvolgendole in attività di comprensione che richiedono di mantenere desta l’attenzione – spiega l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Abbiamo per questo messo a disposizione le nostre sedi museali, Palazzo Chiericati, la chiesa di Santa Corona e il Museo del Risorgimento e della Resistenza, dove sono stati creati percorsi specifici che saranno condotti dal personale di Ardea”.

Venerdì 29 novembre quattordici pazienti, nove accompagnatori e quattro parenti hanno effettuato un percorso di visita al Museo civico di Palazzo Chiericati che si è concluso con un laboratorio.

Il 28 febbraio 2020 si proseguirà a nella chiesa di Santa Corona con il laboratorio “Il giardino dei semplici” che intreccerà architettura, storia della città, teatro e esperienza diretta con le erbe officinali.

Il 17 aprile è prevista una visita al Lago di Fimon per percepire la natura con tutti i sensi.

“Vite in trincea” sarà invece il tema dell’incontro al Museo del Risorgimento e della Resistenza del 18 settembre che farà provare agli ospiti le emozioni e i sentimenti dei soldati al fronte, chiusi nelle trincee, durante la Prima guerra mondiale.

Infine il 6 novembre il percorso si concluderà a Palazzo Chiericati e sarà dedicato a “Il profumo nell’arte”. Attraverso stimoli olfattivi gli ospiti individueranno alcune opere d’arte del Rinascimento. Potranno inoltre creare un profumo che potranno portare con sé.