Altri casi di Coronavirus in Germania: il Paese si prepara all’epidemia

Il Ministro della Sanità Spahn incarica i Paesi di attivare i loro piani di pandemia. L’ospedale universitario di Tubinga segnala altre due infezioni. Fonte: zeit.de

Il ministro federale della sanità Jens Spahn (CDU) vede la Germania “all’inizio di un’epidemia di coronavirus “. In una teleconferenza, ha chiesto ai ministri della salute degli Stati federali di “attivare i loro piani di pandemia e prepararsi alla loro possibile entrata in vigore”, dichiara Spahn a Berlino.

“Purtroppo , la situazione è cambiata nelle ultime ore , sfortunatamente dobbiamo dirlo”, ha aggiunto il ministro.

“Le catene di infezione sono in parte – e questa è una nuova qualità – non comprensibile.” In questo contesto, è discutibile se la precedente strategia per limitare il virus e porre fine alle catene di infezione continui.

I CASI DI TUBINGA

L’ospedale di Tubinga fornisce ulteriori dettagli sui nuovi casi nel Baden-Württemberg: uno dei due pazienti infetti di Tubinga è impiegato come medico senior nella patologia dell’ospedale universitario. Si dice che il sessantenne abbia avuto contatti con altri medici dal fine settimana. L’ospedale riferisce che questi contatti sono stati completamente registrati. Una dozzina di medici senior sono stati testati e “portati fuori dalle cure sanitarie”. Sei sono sotto osservazione.

Anche la figlia di 24 anni dell’uomo è stata infettata dal virus e viene trattata isolatamente. Aveva accompagnato la prima paziente del Baden-Württemberg, una 25enne di Göppingen, a Milano.