Altri 20 contagi in Istria, 109 nell’intera Croazia

Nelle ultime settimane la Croazia (popolazione di circa 4 milione di abitanti, 1 milione in meno del Veneto) sta registrando un aumento dei contagi, paragonabili a quelli dell’Italia (60 milioni di abitanti). In tuta la Croazia sono stati rilevati 109 casi nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che nel Paese balcanico sono stati effettuati complessivamente 106 mila test (a fronte dei quasi 1.200.000 del solo Veneto).

ISTRIA – Solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19 casi in Istria, meta di vacanze di molti veneti, a fronte di soli 277 tamponi (ricordiamo che solo in Veneto ne vengono effettuati dai 5 ai 10 mila al giorno). Secondo quanto riporta il quotidiano di lingua italiana La Voce del Popolo, 11 persone sono risultate positive dopo essere state messe in isolamento domiciliare. Tre sono casi importati, mentre per altre tre persone sono venuto a strette contatto con pazienti già infetti. Soltanto per due dei 19 casi ancora non si conosce la fonte del contagio. In isolamento domiciliare fiduciario ci sono 294 persone.