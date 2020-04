Altri 12 multati per aver violato le norme anti-Covid

Anche lunedì e ieri, i Carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno proseguito nei controlli sulle norme anti-Covid.

A Camisano Vicentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno multato un 18enne residente in paese perché sprovvisto dei dispositivi di protezione individuale, un 45enne residente a Grantorto (PD), un 46enne residente a Grumolo delle Abbadesse e una 26enne residente a Villafranca Padovana (PD), che non hanno fornito adeguata giustificazione sullo spostamento dai rispettivi comuni di residenza.

A Noventa Vicentina, i Carabinieri della locale Stazione hanno multato per non aver fornito adeguata giustificazione circa lo spostamento dal comune di residenza tre fratelli di nazionalità marocchina di 25,23 e 18 anni residenti a Borgo Veneto (PD).

A Pojana Maggiore, i Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina hanno multato una 25enne residente a Rossano Veneto che ha giustificato la sua presenza in paese riferendo che si stava recando a casa di una sua conoscente, poiché aveva in precedenza litigato con i genitori; un 53enne residente a Noventa Vicentina perché ha giustificato la sua presenza in paese riferendo che si stava recando nel panificio di sua fiducia, chiuso in quel momento al pubblico.

A Vicenza, i Carabinieri della Sezione Radiomobile durante un controllo lungo strada Marosticana, hanno multato un 64enne ed una 23enne entrambi residenti a Breganze che non hanno dato adeguata giustificazione sullo spostamento dal comune di residenza.