Altre sei scuole della città riqualificate

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Altre sei scuole più sicure e più efficienti dal punto di vista energetico.

Nonostante le numerose difficoltà legate all’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale, su input dell’assessorato all’istruzione guidato dall’assessore Cristina Tolio e grazie all’assessorato ai lavori pubblici diretto da Matteo Celebron, ha portato a termine e avviato altri interventi in sei edifici scolastici della città.

Nel corso del 2020 a finire “sotto i ferri” sono state, infatti, le scuole secondarie di primo grado Ambrosoli, Mainardi, Scamozzi e Trissino e le primarie Tiepolo e Zecchetto.

“Esprimo soddisfazione perché ancora una volta le scuole sono all’attenzione di questa amministrazione che, fin dall’inizio, ha dimostrato una particolare sensibilità affrontando anche situazioni molto difficili e lacunose che da tantissimi anni aspettavano risposte – ha spiegato l’assessore all’istruzione Cristina Tolio –. Molte cose sono state fatte con nostri stanziamenti, altre sono in via di realizzazione, anche con il finanziamento di 520 mila euro arrivati dallo Stato. Auspico che in seguito all’emergenza Covid-19 arrivino ulteriori risorse per continuare l’opera di riqualificazione nelle 80 scuole del territorio del Comune di Vicenza”.

“Teniamo molto al tema della scuola – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron –. In questi due anni abbiamo aumentato di molto gli investimenti nei plessi scolastici. Interventi che per la maggior parte dei casi hanno visto il miglioramento dell’efficientamento energetico e il rifacimento dei servizi igienici di molte scuole. L’emergenza Covid ci ha posto nuove sfide che, grazie alla collaborazione dei servizi interessati, ci ha permesso di dare risposte immediate e tangibili”.

Nel dettaglio, alla scuola Ambrosoli sono stati da poco ultimati i lavori (secondo stralcio) per la riqualificazione dei servizi igienici dei piani rialzato e primo, rendendoli fruibili anche ai bambini con disabilità, per una spesa complessiva di circa 50 mila euro.

Alla Zecchetto è terminato l’intervento (secondo stralcio) per l’installazione di nuovi serramenti in lega di alluminio nelle aule dei piani terra, primo e secondo per una superficie complessiva di circa 135 metri quadrati e un importo di 82.150 euro.

Analogo intervento partirà nelle prossime settimane, per concludersi entro dicembre 2020, anche alla Mainardi e alla Muttoni dove saranno sostituiti gli infissi di alcune aule per una spesa rispettivamente di110 mila euro e 90 mila euro.

Alla Scamozzi hanno preso il via i lavori per la realizzazione di una nuova scala antincendio per una spesa di circa 80 mila euro.

Sono, infine, appena stati avviati gli interventi alla Tiepolo e alla Trissino per la riqualificazione di alcuni servizi igienici per una spesa di circa 100 mila euro.