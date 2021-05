Altre riaperture a tappe: le ipotesi sul tavolo, ennesimo scontro sul coprifuoco

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Dalle prime indiscrezioni diffuse dai principali quotidiani nazionali le aperture a tappe dovrebbero seguire un calendario con alcune importanti incognite.

QUARANTENA per stranieri che arrivano in Italia. La quarantena di 5 giorni dovrebbe cadere il 15 maggio.

SPIAGGE. Riaprono dal 15 maggio

PISCINE. Sempre da 15 maggio in zona gialla dovrebbe finire il divieto di frequentare le piscine pubbliche e private. Possibile però solo all’aperto.

COPRIFUOCO. Il leader della Lega Mattero Salvini vuole farlo cadere dal 10 maggio ma per il Governo sarebbe una data troppo ravvicinata. Fra le ipotesi vi è quella di portarlo alle 23 oppure la sua eliminazione fra metà maggio e primi di giugno.

Dal 1° giugno in zona gialla sarà consentito svolgere attività sportive anche al chiuso in palestre e piscine, sale danza, yoga o pilates. Sempre il 1° giugno torna il pubblico per gli eventi sportivi agonistici (con distanziamento di almeno un metro).

Dal 15 giugno ripartono le fiere in zona gialla.

Dal 1° luglio riaprono convegni, congressi, centri termali e parchi tematici e di divertimento