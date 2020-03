Altre denunce nel Vicentino, una delle gustificazioni: “Vado a fare un giro in macchina da solo”

Particolarmente intensa l’attività di controllo delle forze dell’ordine in questi giorni.

In questo periodo, servizi sono stati eseguiti dai reparti delle Fiamme Gialle sul territorio vicentino con 64 pattuglie, impiegando 120 Finanzieri che hanno controllato 25 esercizi commerciali e 426 persone, denunciando 14 soggetti per inosservanza dei DD.P.C.M. rispettivamente del 8, 9 e 11 marzo 2020 poiché fermati fuori casa e a giustificazione non hanno addotto motivazioni inerenti le prescritte esigenze di lavoro, salute od altra necessità. Denunciato anche un automobilista che, a giustificazione, ha dichiarato di “essere in transito da Villaverla (VI), proveniente da Vicenza e diretto a Bassano del Grappa (VI) e di stare facendo un giro chiuso in macchina”.

Le attività condotte in materia di disciplina prezzi si incardinano nelle più ampie linee di intervento del Corpo rivolte, da un lato, alla prevenzione e, dall’altro, al contrasto delle frodi in commercio. In tale contesto, l’operato dei militari del Corpo, teso a vigilare sul rispetto delle norme che regolano il mercato dei beni e servizi in generale, garantisce la sicurezza dei consumatori e la tutela degli operatori economici rispettosi delle norme.