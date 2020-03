Altre denunce: chi fa spesa in altro Comune, chi va a guardare il panorama a Monte Berico

VICENZA, ALBETTONE, ALTAVILLA VICENTINA, CAMISANO VICENTINO, LONIGO, SOSSANO E VICENZA: denunciate tredici persone per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Altavilla Vicentina, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Lonigo, Sossano e Vicenza nella giornata del 18 marzo 2020, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introdotto a seguito dell’emergenza Covid-19, tredici persone.

Come già verificatosi nei giorni precedenti, le persone denunciate venivano sorprese all’esterno delle loro abitazioni riferendo giustificazioni in contrasto alle prescrizioni imposte: dalla spesa in comune diverso da quello di residenza; alla coppia che stava rientrando a casa dopo aver svolto lavori agricoli in appezzamenti ubicati in altro comune, a consumare alcolici ed infine chi in piazzale della Vittoria, a Monte Berico, ammirava il panorama.