Altre 17 denunce nel Vicentino: spesa fuori Comune, jogging in coppia, lavori inventati, lavaggi auto e molto altro

Denunciate diciasette persone nel Vicentino per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Altavilla Vicentina, Camisano Vicentino, Longare, Torri di Quartesolo e Vicenza nella giornata del 19 marzo 2020 e nella nottata odierna hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introdotto a seguito dell’emergenza Covid-19, diciasette persone.

Come già verificatosi nei giorni precedenti, le persone denunciate venivano sorprese all’esterno delle loro abitazioni riferendo giustificazioni in contrasto alle prescrizioni imposte.In particolare:

– nel comune di Altavilla Vicentina sei persone di nazionalità indiana, senegalese e ghanese residenti a San Bonifacio (VR) e Valdagno venivano controllate asserendo di essere uscite dal comune di residenza rispettivamente per fare la spesa e per la distribuzione di volantini pubblicitari;

– nel comune di Camisano Vicentino un 56enne residente nel medesimo comune ed un 52enne residente a Piazzola sul Brenta venivano sorpresi in via Olimpia lungo la pista ciclopedonale entrambi a fare jogging;

– nel comune di Montegalda un 27enne residente a Camisano Vicentino veniva sorpreso nel parcheggio del supermercato Prix dove si era recato per fare la spesa;

– nel comune di Torri di Quartesolo tre persone di nazionalità residenti nei comuni di Verona e Santa Croce sull’Arno (PI) asserivano che avevano concordato l’appuntamento con una persona per definire la trattativa di vendita dell’autovettura, mentre un 17enne residente a Vicenza controllato alla guida del suo ciclomotore oltre a non fornire adeguata giustificazione in merito alla sua presenza nel comune, veniva trovato in possesso di gr. 0,50 di sostanza stupefacente del tipo marjiuana detenuta per uso personale.

– nel capoluogo un 63enne veniva sorpreso nella zona del Tormeno all’esterno della propria abitazione mentre, sulla pubblica via, stava lavando l’autovettura;

un 22enne veniva controllato lungo viale Fusinato alla guida della propria autovettura mentre si stava recando presso l’abitazione di un conoscente senza che vi fossero motivi di necessità;

un 42enne controllato a piedi in via Adenauer tenendo con se una tanica di plastica si giustificava riferendo che era alla ricerca di un distributore di carburante;

infine un 28enne residente a Carrè sorpreso in viale Roma mentre utilizzando una fontanella si stava lavando i piedi oltre a non fornire adeguata giustificazione circa la sua presenza in città.