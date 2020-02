Altovicentino: aumentano gli incidenti di conducenti ubriachi

Aumentano esponenzialmente i sinistri stradali dove il conducente del veicolo si trova a guidare il mezzo in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche. I dati parlano chiaro e restituiscono una cruda verità: dal 15 dicembre al 15 gennaio le pattuglie del consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio erano intervenute in più sinistri stradali accertando che 3 conducenti guidavano in stato di ebbrezza alcolica. Il tasso alcolemico rilevato andava da un minimo di 1.20 g/l ad un massimo di 2.80 g/l.

In un mese i conducenti in stato di ebbrezza alcolica coinvolti in sinistri stradali sono stati ben 8. I tassi alcolemici rilevati hanno visto un minimo di 0.80 e un massimo di 2.70 g/l.

Per tutti i conducenti è scattato il ritiro della patente di guida ai fini dell sospensione o della revoca (quest’ultima in caso in cui il conducente abbia provocato il sinistro con un tasso superiore a 1.50 g/l) con la relativa decurtazione di 10 punti (20 in caso di neo patentati), la confisca dell’autovettura (in caso in cui il conducente sia anche proprietario del mezzo condotto e abbia un tasso alcolemico superiore a 1.50 g/l) ed il deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada.

Si rinnova pertanto l’invito a tutti i conducenti a non porsi alla guida dopo aver ingerito sostanze alcoliche.