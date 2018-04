ALTOVICENTINO – 25 aprile insieme per Schio, Santorso, San Vito, Torrebelvicino e Valli

Torna per le celebrazioni del 73° anniversario della Liberazione del 25 aprile, la cerimonia congiunta tra i comuni di Schio, Santorso, San Vito di Leguzzano, Torrebelvicino e Valli del Pasubio. L’appuntamento è per mercoledì alle 9.30 in Piazza Statuto a Schio per la partenza del corteo verso il Sacrario Militare di SS. Trinità. Interverrà anche una rappresentanza del Consiglio dei Ragazzi di S. Vito e Schio con un proprio intervento, seguiti dall’ANPI. Alle 9.50 ci sarà l’alzabandiera in Piazza A. Rossi. L’arrivo al Sacrario è previsto per le ore 10.00 ora in cui si svolgerà la cerimonia commemorativa seguita dalla S. Messa. AVL Poleo e ANPI saranno presenti anche alle cerimonie di Magrè alle 8.15 in Piazza Cesare Battisti con l’orazione ufficiale di Andrea Briguglio dell’ANPI e a Poleo alle 17.00 davanti al monumento dei caduti.