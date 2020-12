Altopiano e montagna veneta presi d’assalto: duro commento dell’assessore Lanzarin

Nel lungo weekend appena trascorso la montagna veneta e vicentina è stata presa d’assalto. Da Asiago al Grappa, passando per le Piccole Dolomiti, ovunque si sono viste scene di code e traffico bloccato sulle strade di accesso alla montagna. Il tutto in barba alle raccomandazioni di Luca Zaia. L’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin non ci sta, e ha commentato duramente il comportamento irresponsabile dei cittadini in un post pubblicato su Facebook: “Il Veneto è ferito. Il maltempo ha messo in ginocchio molte zone montane, dal Bellunese al Vicentino o della costa, Venezia, Chioggia e tanti altri Comuni. La Protezione Civile, i volontari e i Vigili del Fuoco stanno lavorando incessantemente. A questa improvvisa emergenza si somma quella quotidiana del Covid-19, ospedali al limite della tolleranza, personale sotto pressione. Queste condizioni chiedono comportamenti responsabili, non sono tollerate le passeggiate in mezzo alla neve come quelle effettuate da numerose persone questa mattina o gli assembramenti senza mascherine nei centri urbani. Occorrono responsabilità e senso civico. Non vanifichiamo per un momento di leggerezza gli sforzi fatti fino ad ora”.

Foto: frame dal gruppo facebook Asiago nel Cuore