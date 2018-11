ALTOPIANO – Boschi devastati, spunta la fake news: “Ne approfittano per disboscare e fare nuove piste da sci”

In queste tragiche ore in cui la montagna veneta è in ginocchio, si sta diffondendo una fake news che pare avere dell’incredibile. Dinanzi alla tragedia delle popolazioni montane e del paesaggio devastato, di flora e fauna piegate da una calamità di proporzioni immani, ci sono gruppi di persone sparse che stanno insinuando un dubbio. Circola infatti sotto le foto più eloquenti della tragedia, quelle che riguardano la Piana di Marcesina, che hanno fatto il giro d’Italia finendo anche in prima pagina su alcuni quotidiani nazionali, testuali commenti: “Ma tutti quei tronchi abbattuti in così perfetto ordine? Non è che è tutta una scusa per mascherare un’operazione di disboscamento massivo per fare nuove pisci da sci?”. E altre strampalate teorie simili. Inutili le risposte di altri utenti, che spiegano quanto la forza dei venti a quasi 200 km/h abbia potuto fare per devastare tutti quei boschi: la fazione dei complottisti è sbarcata anche in questa tragedia naturale.