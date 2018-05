ALTO VICENTINO – Venditore ambulante froda il Fisco: confermato sequestro soldi e ville

ATRO CAPITOLO DELL’OPERAZIONE “FREZEER”: IL TRIBUNALE DEL RIESAME DI VICENZA CONFERMA IL SEQUESTRO DI BENI PER OLTRE 310.000 EURO OPERATO DALLA GUARDIA DI FINANZA IN CAPO AL RESPONSABILE DI UNA FRODE FISCALE

Lo scorso mese i finanzieri della Tenenza di Schio avevano dato esecuzione ad un incisivo provvedimento cautelare di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Dott. Massimo Gerace, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, sottoponendo a sequestro conti correnti e 2 immobili – una villa con piscina sita nel comune di Riccione ed un complesso immobiliare di pregio sito nel comune di Schio – per un valore complessivo pari ad € 311.000.

Le indagini erano state avviate all’esito di un controllo fiscale condotto dalle Fiamme Gialle scledensi nei confronti di una persona fisica, contestualmente venditore ambulante nei mercati settimanali dell’Alto Vicentino e legale rappresentante di una società di diritto sanmarinese. Nel corso del controllo fiscale i finanzieri avevano richiesto più volte all’interessato – poi risultato essere un mero “testa di legno” – l’esibizione della documentazione riferita alla società sanmarinese.

Le Fiamme Gialle scledensi avevano attivato su tutto il territorio nazionale una serie di riscontri, interpellando un centinaio di clienti che, nel tempo, avevano effettuato acquisti dalla sedicente società di San Marino. E’ quindi emerso come i clienti nazionali avessero concluso l’acquisto di climatizzatori, per oltre € 1,1 milioni, recanti il marchio di un’impresa dell’Alto Vicentino riferibile all’amministratore di fatto della san marinese. L’acquisto era concluso a mezzo di agenti in tutto e per tutto legati alla società nazionale, i pagamenti erano effettuati su rapporti bancari accesi in Italia e, per l’assistenza, i clienti si rivolgevano direttamente a dipendenti della società dell’Alto Vicentino.

Gli articolati accertamenti avevano permesso quindi di caratterizzare la presenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione occulta della società di San Marino che, in quanto tale, doveva essere sottoposta agli obblighi tributari in materia di Imposte Dirette non opportunamente assolti.

Avverso il provvedimento di sequestro, l’indagato ha provveduto a presentare ricorso al Tribunale di Vicenza – Sezione del Riesame, allo scopo di rientrare in pieno possesso di quanto sottoposto alla misura cautelare.

Nei giorni scorsi, il Giudice collegiale del Riesame, presieduto dalla d.ssa Toniolo, con motivata ordinanza ha ritenuto di non dover condividere le doglianze esposte e ha, pertanto, rigettato la richiesta, sussistendo i gravi indizi di reità per come emersi nelle indagini esperite dai finanzieri e le esigenze cautelari nei confronti del patrimonio quale garanzia erariale