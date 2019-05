ALTO VICENTINO – Torrenti esondati: chiuso un tratto della Gasparona

Il maltempo che imperversa da ieri sta rendendo critica la situazione nell’Alto Vicentino, è di poco fa la segnalazione di allagamenti e la chiusura della Gasparona in zona Mason Vicentino, più precisamente da Villaraspa a Breganze per esondazioni. E’ sconsigliato mettersi in viaggio verso queste zone per non intasare la rete stradale.

Foto di Sandra Reghelin e Manuel de Vei da Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa-Facebook