ALTO VICENTINO – Richiedente asilo arrestato per spaccio

Ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri di Schio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri diverse pattuglie dei Carabinieri hanno presidiato in contemporanea il Comune di Schio e limitrofi al fine di identificare e perseguire eventuali spacciatori ed i riscontri non hanno tardato ad arrivare.

I militari della Stazione di Arsiero, nel transitare nelle strade del Comune, hanno notato un soggetto straniero, poi identificato in I.N. cl. 1990, richiedente asilo senza fissa dimora, mantenere atteggiamenti sospetti assieme ad un uomo su un motorino. Deciso di effettuare un controllo, gli operanti si sono avvicinati ma, alla loro vista, la persona a bordo del motorino si allontanava frettolosamente non riuscendo quindi ad essere identificata. L’esperienza dei due Carabinieri ha permesso agli stessi di decidere di fermare il cittadino straniero invece che inseguire il motociclo, ed infatti nella disponibilità dello stesso sono stati rinvenuti diversi involucri sia di marijuana che di eroina per un peso complessivo di 1gr. nel primo caso e di 0.5 gr. nel secondo, tutti nascosti all’interno del vano batteria di un cellulare, nonché 4 banconote da dieci euro.

Il comportamento tenuto dai due soggetti, la modalità di confezionamento della droga e ed il possesso di banconote tutte di taglio uguale nonostante l’immigrato disoccupato, nonché il riscontro di precedenti per spaccio a carico dello straniero, ha indotto i militari a riconoscere in lui uno spacciatore colto in flagranza mentre stava cedendo una dose all’uomo sul motorino. Tanto è bastato ai militari per trarlo in arresto, nonostante l’esigua quantità di sostanza stupefacente rinvenuta.