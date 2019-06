Alto Vicentino, raffica di controlli anti-droga

Lo scorso weekend la Compagnia Cc Di Schio, come ormai organizza da diverso tempo, ha posto in campo un servizio straordinario di controllo del territorio con la presenza di numerose pattuglie; il risultato è stato di sette soggetti segnalati come assuntori:B.O. nato in Marocco cl. 1995;F.M. nato in Marocco cl. 1993; controllati in zona Pria mentre consumavano una dose di 0,4 grammi di cocaina. D.K. nato in Gambia cl. 1997, controllato a Schio in Piazzale Divisione Acqui e trovato in possesso di 0,7 grammi di marijuana. N.A. nato in Marocco cl. 1965, controllato a Schio in Via Pasini e trovato in possesso di 0,50 grammi di hashish. G.M. nato a Vicenza cl. 2000; controllato a Santorso in Via del Santuario e trovato in possesso di 1 grammo di marijuana. C.A. nato a Palermo cl. 1999; controllato a Schio in Via Pista dei Veneti e trovato in possesso di 0,32 grammi di marijuana.S.N. nato A Thiene cl. 1993; controllato a Piovene Rocchette in Via Fogazzaro e trovato in possesso di 1,95 grammi di marijuana.