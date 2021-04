Alto Vicentino – Muro crolla nella notte: pompieri al lavoro

La notte scorsa, alle 2:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Santa Maria dell’Olmo a Thiene per il crollo di un muro perimetrale vetusto di un’abitazione precipitato all’interno dell’edificio vicino: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Schio e Vicenza anche con l’autoscala, hanno messo in sicurezza il luogo delimitando la zona. Effettuato anche un controllo visivo dell’abitazione disabitata e segnalata all’ufficio tecnico per la messa in sicurezza del manufatto. Coinvolto nel crollo anche un cavo dell’Enel. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.