ALTO VICENTINO – Scoperto dal cane antidroga, spacciatore ingerisce ovulo di cocaina e si sente male

Operazione antidroga a Zugliano, in via IV Novembre, sabato pomeriggio alle ore 16.

Dopo circa 20 giorni di appostamenti nel corso dei quali erano state documentate alcune cessioni di dosi di cocaina a clienti thienesi, la polizia locale Nordest Vicentino ha deciso di stringere il cerchio e, con varie pattuglie in borghese, attendeva spacciatore ed acquirente nel luogo normalmente utilizzato per l’incontro: la pubblica via IV Novembre.

Non appena le auto dello spacciatore e dell’acquirente si sono avvicinate tra loro e fermate, gli agenti sono intervenuti per evitarne una probabile fuga. Nel corso degli appostamenti, infatti, era stato constatato che la cessione era fulminea, e che entrambi si sarebbero allontanati velocemente.

Constatando l’arrivo della Polizia Locale, lo spacciatore ha ingoiato un involucro contenente 1 grammo di Cocaina, che teneva in bocca pronto alla cessione, nella speranza di eludere l’azione di controllo.

Alla domanda se avesse con se sostanza stupefacente, BARY Rachid, 43enne residente a Zugliano, ha risposto di no, fingendosi tranquillo.

L’uomo ha cominciato ad agitarsi quando è entrato in azione il cane antidroga “Ronnie”, pastore belga “Malinois”, specializzato nella ricerca di “Cocaina”, recentemente entrato in servizio nella polizia locale nordest vicentino su precisa volontà di tutti i Sindaci dei Comuni che compongono il Consorzio di Polizia Locale.

Il cane ha indicato con precisione al suo conduttore il tappo del serbatoio carburanti, nel quale era stato occultato un sacchetto contenente 12 involucri termosaldati di cocaina, per un peso complessivo di g. 17,00.

Lo spacciatore allora ha dovuto collaborare, e ha consegnato un altro involucro di cocaina che deteneva in tasca. Quindi, nel corso della perquisizione domiciliare, BARY Rachid ha consegnato un altro sacchettino contenente g. 6,00 di cocaina, che aveva nascosto nella macchina per fare il pane, oltre a g. 0,85 di Marijuana. Contestualmente, però, Ronnie indicava al suo conduttore una mazzetta di banconote, per l’importo complessivo di € 1.150, che il BARY aveva occultato nel cassetto del comò della camera da letto. Le banconote sicuramente erano state a contatto e “contaminate” dall’odore della cocaina. Quindi un Agente rinveniva all’interno di un videoregistratore un’altra mazzetta di banconote per l’importo complessivo di € 930,00.

In totale veniva sequestrato complessivamente:

g. 24,00 di cocaina;

g. 0,85 di marijuana;

la somma di € 2.080,00;

2 smartphone utilizzati per i contatti con fornitori e clienti (come solitamente avviene, i telefoni hanno continuato a squillare per le chiamate dei clienti fino a notte inoltrata).

Il tutto si aggiunge a circa 3 grammi di cocaina sequestrata a n. 2 clienti nei giorni 28 e 29 gennaio.

Per quanto sopra, l’uomo veniva arrestato per spaccio continuato di cocaina ma, nel corso delle operazioni e precisamente alle ore 21:00 del 30 gennaio, il medesimo si sentiva male a causa della cocaina ingerita (l’involucro dell’ovulo si era deteriorato a causa dell’aggressione dei succhi gastrici). Veniva pertanto richiesto l’intervento di ambulanza 118, che lo trasportava al pronto soccorso di Santorso ove veniva trattenuto per l’intero arco notturno, con il battito cardiaco molto accellerato e la pressione altissima. A parametri vitali stabilizzati dai Sanitari, nella mattinata del 31 gennaio BARY Rachid veniva dimesso dall’Ospedale, e, come disposto dal Pubblico Ministero dott.ssa Cristina Carunchio, accompagnato agli ARRESTI DOMICILIARI presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo, previsto per il primo febbraio.