ALTO VICENTINO – Enorme masso cade su strada

Questa mattina, alle 7.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in contra’ Pacche a Schio lungo la strada bianca che porta Sant’Ulderico per caduta di un masso. Nessuna persona è rimasta coinvolta.I pompieri intervenuti da Schio con due automezzi hanno ispezionato il posto da dove è caduto il macigno, fino all’arrivo degli operai comunali che hanno spostato il masso con l’ausilio di una pala meccanica. I tecnici comunali sul posto per un’ispezione del luogo. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate in tarda mattinata.