Alto Vicentino e Bassanese: appello alla vaccinazione, dosi disponibili per tutti

Prosegue la campagna di vaccinazione in ULSS 7 Pedemontana, dove l’attenzione si concentra innanzitutto su massimizzare la copertura nelle fasce di età più raschio, ovvero tra gli over 60, ma allo stesso tempo restano disponibili dei posti anche per le fasce di età più giovani.

Per quanto riguarda gli over 60, la disponibilità di vaccino è garantita e la somministrazione sta proseguendo sia nei punti di vaccinazione gestiti dai Medici di Medicina Generale, sia nei Centri di Vaccinazione di Popolazione gestiti direttamente dal personale sanitario dell’ULSS 7 Pedemontana, così da offrire la massima capillarità nel territorio e possibilità di accesso.

Parallelamente, in questo momento ci sono anche più di 8.000 posti disponibili nelle agende per la prenotazione delle fasce di età più giovani: più in dettaglio, si tratta di oltre 6.000 posti per i cittadini tra i 19 e i 59 anni e un po’ più di 2.000 posti per i giovanissimi, tra i 12 e i 18 anni.

Si ricorda inoltre che, in linea con le indicazioni regionali, al momento della somministrazione della prima dose è possibile in caso di necessità chiedere già direttamente lo spostamento della data prevista per il richiamo, restando comunque nell’intervallo per la somministrazione previsto per ogni siero (21-42 giorni per Pfizer e 28-42 giorni per Moderna).

«In questa fase – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – la nostra priorità rimangono naturalmente i soggetti più anziani, per i quali di concerto con la Regione Veneto stiamo definendo delle specifiche iniziative. Per le fasce di età più giovani, invece, probabilmente chi aveva trovato tutto occupato nei giorni scorsi non ha più riprovato a prenotare, ma voglio sottolineare che ora i posti ci sono. Per tutti, la vaccinazione è l’unica vera difesa che abbiamo dal virus, anche contro la variante Delta: per questo motivo rinnoviamo l’appello ai cittadini ad aderire alla campagna, tanto più che garantiamo una certa flessibilità per la data del richiamo, in caso di necessità».