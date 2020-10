Alto Vicentino e Bassanese – 168 casi da venerdì, nessun decesso

Dai dati del Bollettino quotidiano dell’Ulss 7 Pedemontana si rileva l’aumento di contagi dal 16 ottobre ad oggi.

Sono 168 i contagiati da venerdì.

I guariti sono 1722 (conteggio da inizio epidemia)

I ricoverati sono 33 a Santorso in area non critica, 1 a Marostica in area non critica e 3 in terapia intensiva a Santorso.

Nessun decesso. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono 125