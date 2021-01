ALTO VICENTINO – Droga in auto e al parco: quattro operazioni della Polizia Locale

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Diverse operazioni sono state portate a termine dalla Polizia Locale Nordest Vicentino nell’azione di contrasto alla diffusione del consumo di sostanze stupefacenti.

Thiene – Domenica 24 gennaio, ore 21:00, via Carlo del Prete, una pattuglia della polizia locale nordest vicentino ha controllato una Fiat a bordo della quale vi erano due persone, che dimostravano un notevole stato di agitazione. A richiesta, i due soggetti hanno risposto di non avere stupefacenti, ma sono stati comunque sottoposti a perquisizione. All’interno del vano portaoggetti dell’auto veniva rinvenuto un involucro con residui di eroina. Per tale motivo la patente del conducente veniva ritirata, ed il medesimo segnalato alla Prefettura-UTG di Vicenza;

Fara Vicentino – Domenica 24 gennaio, ore 21:00, una pattuglia della polizia locale nordest vicentino ha intimato l’alt ad una Fiat Punto a bordo della quale vi erano 2 persone. Gli agenti constatavano immediatamente la presenza di un involucro nel porta oggetti tra i due sedili anteriori. A seguito di specifica richiesta, il passeggero ha consegnato spontaneamente l’involucro contenente g. 2,00 circa di sostanza stupefacente di tipo Marijuana, che riferiva detenere per uso personale. Il medesimo veniva segnalato alla Prefettura-UTG di Vicenza quale assuntore di stupefacenti con patente ritirata, ed entrambi (passeggero e conducente), venivano sanzionati per violazione al DPCM in quanto, entrambi residenti a Zugliano, si trovano fuori senza comprovati motivi;

Breganze – Mercoledì 28 gennaio, ore 16:45, via Zabarella, luogo più volte segnalato dalla cittadinanza quale ritrovo di giovani intenti a consumare stuipefacenti. Alla vista della pattuglia della polizia locale, un giovane ha gettato a terra uno spinello parzialmente consumato. Il giovane consegnava poi agli agenti anche un grinder contenente residui di Marijuana. Al medesimo, maggiorenne, veniva anche ritirata la patente di guida ed il ciclomotore in suo possesso veniva posto in fermo amministrativo;

Zugliano – Mercoledì 28 gennaio, ore 17:45, via Anastasia, una pattuglia procedeva al controllo di autovettura Ford. Gli agenti constatavano immediatamente la presenza di un contenitore in plastica di Marijuana. La confezione si riferiva a quella legale, ma all’interno vi erano g. 3,5 di marijuana illegale. L’uomo, 39enne di Thiene, tentava anche di disfarsi di due involucri di cocaina, gesto che veniva visto dagli agenti, che recuperavano subito g. 1,40 di cocaina. Il medesimo veniva segnalato e la sua patente di guida ritirata.