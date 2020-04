Alto Vicentino – Controlli con drone dei carabinieri: cittadini sanzionati (VIDEO… suggestivo)

Nella giornata di domenica anche la Compagnia di Schio ha effettuato controlli sul territorio di competenza tramite l’ausilio di un drone dell’Arma dei Carabinieri.

Le pattuglie si sono dapprima concentrate sulle zone del Monte Pasubio, al fine di evitare che gruppi di persone effettuassero gite o picnic lungo i sentieri montani, dopodiché (constato che effettivamente non sono state riscontrate violazioni alle restrizioni imposte) il servizio si è spostato su altri luoghi limitrofi e strade di collegamento importanti.

Nella giornata di ieri, durante l’utilizzo del drone sono state controllate in tutto ca. 60 persone e a 6 di queste sono stati redatti verbali per violazioni al d.l. 19/2020 (3 ragazzi maggiorenni che stavano chiacchierando in strada tra loro, 2 amici che stavano andando a pranzo della madre di uno di loro, un uomo che stava accompagnando la fidanzata ad effettuare delle consegne a domicilio per la gelateria dove lei lavora)