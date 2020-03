Alto Vicentino: ancora incendi, l’ombra del dolo

Ancora incendi in territorio boschivo, nell’Alto Vicentino.

Due incendi hanno interessato Torrebelvicino nel weekend: in contra’ Navieron, infatti, intorno alle 19 sono intervenuti i vigili del fuoco con i volontari della protezione civile locale per domare due roghi che sono stato prontamente arginati e spenti. Negli ultimi mesi gli incendi si susseguono in zona: dal Tretto al Summano, non si esclude la natura dolosa dei roghi.