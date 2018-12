ALTO VICENTINO – 44 bravissimi premiati con borse di studio

Un 2018 all’insegna dei giovani e dei nuovi progetti. E’ un fine anno intenso quello proposto da Banca Alto Vicentino al territorio e alle comunità locali dopo l’adesione, formalizzata dal voto dei soci del 16 novembre scorso, al costituendo Gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca. Ne è un esempio la serata organizzata presso l’hotel Noris di Schio, dedicata ai giovani diplomati e laureati, che ha di fatto testimoniato il sostegno concreto della BCC per i bravissimi del territorio.

Un sostegno che il Presidente Maurizio Salomoni Rigon insieme al Consiglio di Amministrazione della banca ha sottolineato come primario impegno della BCC per premiare il merito, l’impegno, la passione e i risultati ottenuti. Era presente anche il ViceSindaco di Schio e Assessore alla Cultura Roberto Polga, che ha ringraziato la BCC e che ha avuto parole di elogio e di stimolo per i ragazzi presenti.

44 le borse di studio consegnate ai giovani soci e figli di soci del territorio di operatività di Banca Alto Vicentino. “Un piccolo aiuto allo studio: senza giovani infatti non c’è speranza e non c’è futuro- ha detto ai ragazzi il Presidente Salomoni Rigon. E il futuro parte da radici profonde”.

12 le borse di studio da 200 euro assegnate per diplomi di maturità con votazione pari o superiore a 85/100. I premiati sono Anna Casalini, Rebecca Dal Molin, Irene Fontana, Matteo Greco, Elisa Leone, Anna Lunardello, Luca Ezio Pattanaro, Carlo Saccardo, Giovanni Scodro, Giorgia Slaviero, Alice Todescato, Francesco Trentin.

Altre 14 borse di studio da 250 euro sono state consegnate per il conseguimento della laurea triennale a Valeria Dal Pra, Marco Giuseppe Dall’Alba, Alberto Filosofo, Maria Girofletti, Anna Graziani, Marta Lorenzi, Elisabetta Marinoni, Sara Meneghini, Jessica Muraro, Martina Pettinà, Anna Schiro, Angela Tessarolo, Valeria Tisato, Giovanni Toldo. Premiati con borse di studio di 500 euro ciascuna 18 bravissimi del territorio che hanno conseguito la laurea magistrale. A ritirarle sono intervenuti Chiara Bertagnoli, Giorgia Bonato, Giuditta Dal Pozzo, Martina Dalla Via, Roberto Facchinelli, Giovanni Fanton, Riccardo Fontana, Chiara Frigo, Anna Frizzarin , Maria Giacon, Alice Mioni, Irene Panozzo, Silvia Schiro, Giulia Slaviero, Camilla Stefani, Chiara Stefani, Paolo Todesco, Nicole Tura. La serata con i giovani non è l’unico appuntamento di Banca Alto Vicentino di questo mese.

“Abbiamo organizzato in questo periodo un’agenda di impegni intensa- precisa il Direttore Generale di Banca Alto Vicentino Roberto Rigato a margine dell’evento con i giovani. Abbiamo iniziato promuovendo un incontro tecnico a Thiene nei giorni scorsi su come investire nell’era del cambiamento in collaborazione con il responsabile d’area della capogruppo Gianluca Filippi: un’occasione molto apprezzata e partecipata dai soci e clienti della BCC per approfondire alcuni aspetti sulla gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie personali e d’azienda in modo consapevole e intelligente”. “Il ciclo di incontri che stiamo organizzando spazierà da tematiche tecniche a tematiche socio-culturali- anticipa il Presidente Salomoni Rigon- tutte di notevole interesse, che ci proponiamo di trattare con la competenza necessaria con il coinvolgimento di esperti”.