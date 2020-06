Alto Adige – Mamma 40enne veneta muore durante un’escursione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Tragedia ieri pomeriggio in Valle Aurina in Alto Adige (località San Pietro). Una turista di 40 anni, originaria del Veneto, ha perso la vita ieri durante un’escursione mentre si trovava in villeggiatura con suo marito e i due figli. Si tratta, apprendiamo più tardi, di Elisa Montanucci di Casale sul Sile.

L’escursione era diretta verso il lago di Gries e la donna ha proseguito da sola. Quando intorno alle 18 non ha fatto rientro è scattato l’allarme. Solo in tarda serata la salma è stata avvistata e recuperata dall’elicottero dell’Aiut Alpin in un canalone a circa 2.400 metri di quota.