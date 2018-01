ALTISSIMO/CRESPADORO – Trasgredisce agli obblighi dell’affidamento in prova: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Crespadoro hanno eseguito un provvedimento che dispone la carcerazione nei confronti di Giorgio Spadiliero, 48enne di Altissimo, che già era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento era stato proposto in alternativa alla detenzione a seguito di una sentenza emessa a conclusione di un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti, commessi in Montecchio Maggiore nel 2014, derivante dal fatto di essere stato sorpreso dai militari del luogo con quasi 100 grammi di cocaina e 150 grammi di hashish. L’uomo era già stato segnalato al Tribunale di Sorveglianza di Verona per alcune violazioni e così il magistrato ha deciso di firmare l’ordine di carcerazione.