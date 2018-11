ALTISSIMO – Famiglia intossicata dal monossido per colpa del braciere

Tragedia sfiorata per una famiglia residente in via Garavoglia ad Altissimo. Nella notte tra giovedì e venerdì i cinque ghanesi, una coppia di 38e 30 anni, con tre figli tutti minorenni, sono andati a dormire con due bracieri accesi nelle due camere da letto.

La famiglia si è salvata grazie alla prontezza del capofamiglia che, una volta realizzato che la moglie stava male per il monossido che si stava estendendo in tutta la casa, ha caricato tutti in macchina verso l’ospedale di Arzignano. La famiglia non è in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri di Valdagno.