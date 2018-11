ALTISSIMO – Auto prende fuoco in marcia: conducente salvo

Poco prima delle 17.30 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bauci ad Altissimo per l’incendio di un’auto alimentata a Gpl. Il conducente, un operaio straniero, stava percorrendo la provinciale, quando si è accorto del fumo nell’abitacolo, si è fermato ed è sceso, mentre la vettura ha preso fuoco. I pompieri arrivati da Arzignano hanno spento il rogo della vettura completamente avvolta dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra dei vigili del fuoco.