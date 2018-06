ALTE CECCATO – Da oggi al 3 luglio Alte Ceccato festeggia San Paolo

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Sarà il “Noi Talent Show” (esibizione di nuovi artisti nel settore musicale, canto, danza e intrattenimento in generale), ad aprire domani alle 21 in Piazza San Paolo ad Alte Ceccato gli spettacoli della festa patronale di San Paolo, organizzata dalla parrocchia di San Paolo. Lo show sarà preceduto alle 18,30 dal vespro e dalle 19 dalla Santa Messa, cui seguirà la benedizione dei “Biscotti della solidarietà”, realizzati per sostenere le iniziative della comunità parrocchiale.

Questo il programma delle altre giornate di festa:

Venerdì 29 giugno

Ore 19: solenne celebrazione eucaristica

Ore 21: serata danzante “Franco Bel Band” con Giuliano Facchini

Sabato 30 giugno

Ore 17,30: vespri e processione per le vie di Alte con la statua di San Paolo

Ore 20,30: esibizione “Beverly Dance”

Ore 21: serata danzante con “La perla bianca”

Domenica 1 luglio

Ore 7,30: “Camminata solidale di San Paolo”: partenza da piazza S. Paolo e arrivo alla casa “Madonna dell’ascolto” a SS. Trinità

Ore 11: S. Messa alla casa parrocchiale e a seguire pranzo (prenotazione al bar Noi Luogo Comune)

Ore 17,30: concerto scuola campanara

Ore 20,30: esibizione “Unika Dance School”

Ore 21: serata danzante con Daniela Cavanna e la “Beppe Dany Band”

Lunedì 2 luglio

Ore 21: serata anni ’60 con “I Mustang”

Ore 23: estrazione lotteria e a seguire spettacolo pirotecnico

Martedì 3 luglio

Ore 20: sera comunitaria con cena a menù (prenotazione al bar Noi Luogo Comune)