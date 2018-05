ALTAVILLA V.NA – Tnt-Fedex, da oggi sciopero ad oltranza

Oggi si sta svolgendo uno sciopero ad oltranza alla Tnt-Fedex di Altavilla Vicentina che sta coinvolgendo i corrieri della Società MDS che operano in appalto. Dalla segreteria della FILT Cgil di Vicenza fanno sapere che “dopo lunghe trattative non si riesce a trovare una soluzione per il rispetto dell’orario di lavoro e oltretutto lo straordinario non viene riconosciuto in termini salariali”. “Inoltre”, proseguono dalla Filt Cgil, “non sono stati rispettati gli accordi di secondo livello inerenti al premio di risultato”.