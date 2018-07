ALTAVILLA V.NA – Tentano di rubare ferro e rame con un furgone rubato

I Carabinieri della Stazione di Brendola, alle ore 3 circa della scorsa notte

passando in via Retrone nel comune di Altavilla Vicentina, hanno sorpreso nel cortile dell’azienda “Rhenus Logistic” dei ladri. Gli stessi, introdottisi poco prima danneggiando la

recinzione, stavano caricando del materiale di ferro e rame su un

furgone Fiat Iveco, che era stato rubato qualche ora prima in

Vicenza. I ladri, accortisi dell’arrivo della pattuglia, sono scappati

nella campagna circostante abbandonando il mezzo ed il materiale, che è stato poi restituito dagli agenti alla ditta. Le indagini sono in corso, anche attraverso la visione del sistema di

videosorveglianza presente nella zona, al fine di ricostruire più

dettagliatamente l’accaduto.