ALTAVILLA V.NA. -Piede di porco e coltelli in auto: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina, nella mattinata di ieri durante dei normali controlli di routine, mentre passavano in via Tovo hanno notato nell’area di parcheggio adiacente il laghetto comunale un’Audi parcheggiata in modo sospetto. A bordo, il proprietario C.M., 38enne residente a Gazzo Padovano in provincia di Padova, una 27enne residente a Vicenza ed un 37enne di nazionalità marocchina residente a Gambugliano, in provincia di Vicenza.

Considerato che in passato la località in questione è stata interessata da frequenti segnalazioni riferite alla presenza di persone ed autovetture sospette, i militari dell’Arma hanno controllato il veicolo, trovando nell’abitacolo: 1 coltello a serramanico; 1 coltello multiuso, 1 piede di porco, 2 tronchesini e 1 paio di forbici.

C.M., che si è assunto la responsabilità del possesso di quanto poi sottoposto a sequestro, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.