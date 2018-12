ALTAVILLA V.NA – Nove migranti nascosti in un treno merci: rinvenuti sul tetto del vagone (FOTO&VIDEO)

Ieri sera alle 21.30, i vigili del fuoco sono stati impegnati nel salvataggio di nove migranti, che si trovavano all’interno di un carro merci in un treno in transito ad Altavilla Vicentina, sulla linea Milano Venezia. L’allarme è arrivato ai vigili del fuoco dalla Polfer, che aveva ricevuto la segnalazione. Dopo la messa in sicurezza della linea ferroviaria, è avvenuta l’apertura dei boccaporti del vagone, dove sono stati rinvenute le nove persone, che si trovavano distese tra i cereali sul tetto del carro. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza e Arzignano hanno prestato i primi soccorsi e portato fuori all’esterno i giovani immigrati, che si trovavano tutti all’interno di uno dei 27 vagoni del treno proveniente dalla Serbia e diretto a Cuneo. Le nove persone di giovane età sono state assistite dal personale del Suem 118. Prima della ripartenza del treno tutti i vagoni sono stati controllati per escludere la presenza di altre persone.