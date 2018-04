ALTAVILLA V.NA – Lavoro, una gara di go-kart per promuovere domanda ed offerta

Meccanici in pista per un giorno ad Altavilla Vicentina, sabato mattina: l’iniziativa dello Studio Bicego di Creazzo, che ha ‘inventato’ una gara di go-kart per promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore della meccanica, si guadagna il plauso dell’assessore regionale al lavoro e alla formazione Elena Donazzan. “Oggi sul circuito di Altavilla hanno gareggiato in ottanta, tutti meccanici, tornitori a controllo numerico, tecnici specializzati in macchinari innovativi. Hanno partecipato ad un evento sportivo che è anche evento formativo e di incontro tra aziende e giovani – sottolinea l’assessore – Ringrazio Antonio Bicego perché il sistema veneto ha bisogno di idee innovative per far incontrare domanda e offerta di lavoro, per aiutare le aziende a comunicare le proprie esigenze formative e per far sintonizzare i giovani sulle esigenze e le opportunità del mondo del lavoro”. “Le imprese, soprattutto quelle del settore meccanico che hanno investito in alta tecnologia, hanno bisogno di personali qualificato e di profili specializzati che faticano a trovare – prosegue Donazzan – C’è un differenziale tra domanda e offerta di lavoro che rischia di mandare in corto-circuito il sistema manifatturiero del Veneto e dell’Italia, che, ricordo, è leader in Europa. Il mio lavoro di pubblico amministratore è promuovere maggior dialogo tra scuola, famiglie e imprese per sostenere la crescita e l’occupazione, quella vera, non quella avventizia dei ‘lavoretti’. Per questo ben vengano iniziative come questa che, coniugando passione e divertimento, sport e ricerca, aiutano i ragazzi ad orientare le loro scelte e offrono alle imprese una opportunità ‘facilitata’ di trovare giovani motivati e qualificati”. “Nel mercato del lavoro di oggi e di domani la comunicazione è fondamentale. Dietro i cancelli delle aziende la vita è cambiata. E azioni innovative di marketing sono sempre più necessarie per superare vecchi steccati e promuovere il ‘nuovo’ che avanza”.