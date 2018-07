ALTAVILLA V.NA – Graduation Day: 42 manager e professionisti si diplomano al CUOA

Si è tenuta venerdì pomeriggio al CUOA, nella prestigiosa sede di Villa Valmarana Morosini di Altavilla Vicentina, la cerimonia di consegna dei diplomi dell’Executive MBA part time e del MBA part time International Program. Quarantadue manager e professionisti, motivati ad accrescere le loro conoscenze e competenze per cogliere le opportunità e affrontare i rischi degli attuali scenari competitivi, si sono preparati con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alla loro carriera. L’Executive Master of Business Administration part time CUOA è la manifestazione di oltre 60 anni di storia del CUOA nella realizzazione di master in general management. È progettato sulle specifiche esigenze di chi ha una solida e significativa esperienza in azienda, in risposta alla necessità delle imprese che intendono investire nell’alta qualificazione delle proprie risorse chiave. L’MBA part time International Program si sviluppa in partnership con la University of Michigan – Dearborn e, attraverso lo study tour all’estero, consente agli allievi di aprire la propria visione strategica ai meccanismi internazionali, attraverso un intenso percorso di crescita personale. Nel contesto attuale, il ruolo degli MBA costituisce una fondamentale espressione del legame virtuoso tra il mondo del fare e il mondo della ricerca. Grazie a un costante aggiornamento dei contenuti e delle metodologie, è luogo privilegiato d’incontro e confronto per i manager e i professionisti che sono oggi chiamati a guidare le imprese del nostro Paese. Questa edizione ha registrato una partecipazione di manager e professionisti per il 50% under 40, in particolare: il 17% di loro ha tra i 26 e i 35 anni, il 33% tra i 36 e i 40 e il 50% ha più di 41 anni. L’esperienza professionale alle spalle degli Alumni si attesta per il 26% fino ai 10 anni, per il 29% tra gli 11 e i 15 anni e per il 45% superiore ai 15 anni.

I nuovi Alumni MBA part time CUOA provengono per il 40% dalle funzioni Sales e Marketing, seguono Operations e Supply Chain (21%), Research e Development (12%), Administration, Finance, Control (12%), General Management (10%), mentre si attesta al 5% la provenienza dal mondo IC&T. La cerimonia si è aperta con i saluti di Federico Visentin, Presidente di CUOA Business School, e l’intervento di Andrea Vinelli, Direttore scientifico Programmi MBA part time. “L’MBA è sempre più attuale e il suo valore sempre più importante nel garantire la preparazione di figure manageriali in grado di contribuire alla crescita delle imprese, per lo sviluppo economico e industriale del nostro Paese – spiega Andrea Vinelli, Direttore scientifico dei Programmi MBA – E questo perché l’MBA è il progetto formativo che fornisce tutte le competenze che servono ai tempi della trasformazione digitale dei modelli di business: trasversalità, multidisciplinarietà, agilità, visione sistemica dell’impresa, attenzione alle relazioni interpersonali, sviluppo delle competenze tecniche e manageriali e delle competenze relazionali. L’MBA di CUOA Business School garantisce che la crescita di queste competenze avvenga secondo tre caratteristiche: il rigore scientifico nell’insegnamento, la rilevanza manageriale nei contenuti e l’efficacia nel disseminare e tradurre queste competenze in progetti concreti dell’impresa.” In seguito, sono intervenuti Sandro Stramare, CEO di DAB Pumps – Dwt Holding S.p.A e Gianmaria Bertetto, Associazione Alumni CUOA Prima di procedere alla consegna dei diplomi, il saluto degli allievi, affidato a Giacomo Tomezzoli e Caterina De Stefani.