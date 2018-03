ALTAVILLA V.NA – Dentro l’Expo: un amarcord fotografico della disco che fu

Metti un post su Facebook, un po’ di nostalgia per gli anni che furono, la voglia di condividere ricordi ed emozioni di gioventù e in poche ore sembra di essere di nuovo negli anni ’90. La mitica discoteca Expo rivive negli scatti della pagina Facebook “Luoghi abbandonati”, che raccoglie dettagliatamente ciò che è rimasto di una delle più famose discoteche anni ’90 del Vicentino. Tavolini vuoti, pezzi di intonaco, vetri sparsi … questo é ciò che rimane dell’Expo. “Una discoteca di storica location della movida anni ’70 – spiega la pagina Facebook che ne ha raccolto le foto – in zona industriale di Altavilla, di caos, divertimento, incontri, disco-funky-house-acid e tutto il resto! Avevano tentato di riaprirla prima della sua fine intorno al 2000, l’Expo era diventato New Expo e poi Colosseo. Chiusa poi per una crisi in generale ora in mezzo alle macerie, notiamo ancora le finte colonne romane, i tavolini, gli specchi e i banconi del bar come scheletri che ora fanno nostalgia e tristezza.