ALTAVILLA V.NA – CUOA Graduation Day: diploma per 26 imprenditori

Si è tenuta venerdì pomeriggio al CUOA, nella prestigiosa sede di Villa Valmarana Morosini di Altavilla Vicentina, la cerimonia di consegna dei Diplomi MBA Imprenditori 11a edizione. L’aula del Master of Business Administration per questa edizione è stata composta da 26 imprenditori, motivati ad accrescere le loro conoscenze e competenze per cogliere le opportunità e affrontare i rischi che caratterizzano gli attuali scenari competitivi. Per 18 mesi si sono preparati con l’obiettivo di rinnovare le proprie aziende, tenere le posizioni sul mercato e rimettersi in gioco. Il master CUOA è unico in Italia, perché progettato sulle specifiche esigenze di chi guida le imprese, in risposta alla necessità di affrontare l’innovazione, il cambiamento e l’incertezza dei mercati. I nuovi diplomati MBA Imprenditori hanno, in media, 41 anni d’età, un’esperienza professionale di 19 anni, il 58% ricopre il ruolo di amministratore delegato e il 38% di direttore di funzione, divisione e business unit all’interno della propria azienda. Le aziende di provenienza sono per l’80% di piccole e medie dimensioni, per il restante 20%, invece, si tratta di grandi imprese con un fatturato oscillante tra i 50 e i 100 milioni annui. I nuovi Alumni Master CUOA provengono per il 38% dal settore manifatturiero, meccanico e automazione, seguono la distribuzione e logistica (23%), il sistema casa (15%), chimica e plastica (8%), mentre si attesta al 4% la provenienza dal sistema New Tech Based Firm e terziario avanzato (KIBS). Metà di loro sono imprenditori di prima generazione e l’altra metà di seconda e terza generazione. La cerimonia si è aperta con i saluti di Federico Visentin, Presidente di CUOA Business School, e l’intervento di Diego Campagnolo, Direttore scientifico MBA Imprenditori CUOA, a proposito de “La resilienza dell’imprenditore”. “La resilienza è la caratteristica delle persone e delle organizzazioni di saper assorbire gli shock uscendone rafforzati – spiega Diego Campagnolo, Direttore scientifico MBA Imprenditori CUOA – Si tratta di una caratteristica individuale e collettiva che può essere appresa e che, nel caso delle imprese, è direttamente condizionata dalla resilienza dell’imprenditore. La letteratura scientifica dimostra che la formazione manageriale incide positivamente sulla resilienza dell’imprenditore, perciò, che 26 imprenditori completino oggi l’undicesima edizione del master è una buona notizia sia per i duemila collaboratori che lavorano nelle loro aziende, sia, più in generale, per la nostra economia”. In seguito, sono intervenuti Piero Pelizzaro, Chief Resilience Officer del Comune di Milano, con una relazione su “Città e Imprese resilienti”, e Fabrizio Morona, Presidente Associazione Alumni CUOA con un intervento dal titolo “Il valore del network CUOA: l’Associazione Alumni”. Infine, prima di procedere alla cerimonia di consegna dei diplomi, il saluto degli allievi affidato a Lisa Vanin, Amministratore Delegato Biomedical Service S.r.l